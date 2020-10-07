Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию вербовке в Одессе бойцов из украинских радикально-националистических группировок «Азов» и «Правый Сектор»* для отправки на фронт в Нагорный Карабах. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба посольства Украины в Армении

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

«Данная информация является ложной и вбрасывается российскими "источниками" в интересах их работодателей», — заверил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Армении Иван Кулеба.

При этом на днях резидент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ответственной позицию России по нынешней ситуации в Карабахе.

Около 30 лет назад Нагорно-Карабахская автономная область с преимущественным армянским населением сделала заявление о выходе из Азербайджанской ССР.

Эскалация конфликта в Карабахе началась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан объявили военное положение. Ведутся боевые действия, обе стороны сообщают о потерях и уже ввели военное положение. Армения объявила всеобщую мобилизацию, а Азербайджан — мобилизацию мужчин от 18 лет.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ