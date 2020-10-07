До 21 октября Шемаева планирует похудеть с 50 до 47 килограммов. Иначе ей придется распрощаться с шевелюрой.
«Набрала для роли 3кг. А сегодня вспомнила, что я не актриса. Режим ожидания комментов об анорексии включен», — написала девушка в Instagram.
«Оно того не стоит», «Лысина вам пойдет», «Я 53 кг, як чахлик невмирущий (как Кощей Бессмертный — ред.) Будешь як я. 50 кг норм», — забеспокоились подписчики певицы.
Артистка призвала всех желающих похудеть сначала консультироваться с врачом и знать свой оптимальный вес.
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Набрала для ролі 3кг. А сьогодні згадала, шо я не акторка😟. Режим очікування коментів про анорексію увімкнено🔓. (*Розуміючи соціальну відповідальність і можливий вплив такого контенту на чиюсь несформовану свідомість, закликаю всіх спочатку консультуватися з лікарем і знати свою оптимальну вагу*)