Известная украинская певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) готова побрить голову налысо, если не скинет ненавистные килограммы. Она дала обещание подписчикам в Instagram 6 октября

«Товарищ Бритни Спирс». Как поп-звезда стала знаменем коронавирусного протеста © AP, Chiang Ying-ying | AP, Chiang Ying-ying | Перейти в фотобанк

«Набрала для роли 3кг. А сегодня вспомнила, что я не актриса. Режим ожидания комментов об анорексии включен», — написала девушка в Instagram.

«Оно того не стоит», «Лысина вам пойдет», «Я 53 кг, як чахлик невмирущий (как Кощей Бессмертный — ред.) Будешь як я. 50 кг норм», — забеспокоились подписчики певицы.

Артистка призвала всех желающих похудеть сначала консультироваться с врачом и знать свой оптимальный вес.