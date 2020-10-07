«Нам начали звонить люди и говорить, что они нас убьют, что мы придурошные, обзывать нас последними словами, что снайперы стоят, было очень жутко», — сообщили артистки.
Вначале, по словам Груздевых, их только «троллили» в соцсетях. Потом стали раздаваться звонки с угрозами, поступавшие из разных стран.
Певицы рассказали, что в их адрес звучали оскорбления и угрозы, что к ним приедут и сделают с ними «какие-то ужасные вещи». Сначала они пытались общаться с хейтерами, но затем перевели телефоны в беззвучный режим.
Также сестры рассказали, что в соцсетях теперь их поддерживают другие сторонники нынешней власти.
По словам Груздевых, не сломаться под психологическим давлением им помог «сильный русский характер». Они полагают, что вражда в обществе нагнетается искусственно.
После выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80% голосов, в Белоруссии вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.
Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.