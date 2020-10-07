Белорусские певицы Валентина и Александра Груздевы, выступавшие на митингах в поддержку властей накануне выборов 9 августа, рассказали о поступавших в их адрес угрозах, передает Sputnik.by 7 октября

«Нам начали звонить люди и говорить, что они нас убьют, что мы придурошные, обзывать нас последними словами, что снайперы стоят, было очень жутко», — сообщили артистки.

Вначале, по словам Груздевых, их только «троллили» в соцсетях. Потом стали раздаваться звонки с угрозами, поступавшие из разных стран.

Дорога к конфедерации? Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Также сестры рассказали, что в соцсетях теперь их поддерживают другие сторонники нынешней власти.

По словам Груздевых, не сломаться под психологическим давлением им помог «сильный русский характер». Они полагают, что вражда в обществе нагнетается искусственно.

После выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80% голосов, в Белоруссии вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.