Пропрезидентская партия «Слуга народа» ведет себя так же, как вела себя на выборах прежняя власть, - наращивает свое присутствие в территориальных избирательных комиссиях, чтобы влиять на результат. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

«Брат и шурин Зеленского». Бортник о стратегии «слуг народа» на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петре] Порошенко, и так действуют при власти [президента Владимира] Зеленского. Эти прагматичные люди не собираются зависеть от симпатий и антипатий избирателя и не позволят какому-то там голосованию нарушить свои планы», — заявил эксперт.

В остальном, по его словам, также мало что изменилось: продолжаются нападения на офисы оппозиционных партий, отказы регистрировать оппозиционных кандидатов, торговля местами в списках.

При этом Слободчук отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как парламентский список «Слуги народа» формировался «просто как франшиза, когда продавали бренд по областям».

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

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