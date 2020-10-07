«Так было при Партии регионов, так было при [экс-президента Петре] Порошенко, и так действуют при власти [президента Владимира] Зеленского. Эти прагматичные люди не собираются зависеть от симпатий и антипатий избирателя и не позволят какому-то там голосованию нарушить свои планы», — заявил эксперт.
В остальном, по его словам, также мало что изменилось: продолжаются нападения на офисы оппозиционных партий, отказы регистрировать оппозиционных кандидатов, торговля местами в списках.
При этом Слободчук отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как парламентский список «Слуги народа» формировался «просто как франшиза, когда продавали бренд по областям».
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.