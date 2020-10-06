Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что он и его семья уже привились вакциной «Спутник-V». Он сообщил об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт президента kremlin.ru 6 октября

Политик рассказал, что на отдыхе в Крыму еще в августе привился российской вакциной вместе с женой Оксаной и сыном Богданом. По его словам, ни у него, ни у членов семьи не было никаких осложнений. Анализы крови, как уточнил Медведчук, уже показывают наличие антител к вирусу.

«Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина попала в том числе и на Украину для того, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого страшного заболевания… Даже несмотря на кризисные отношения, которые существуют между нашими странами», — заявил он.

Новая атака вируса. Мир накрывает вторая волна пандемии COVID-19 © REUTERS, Aly Song/File Photo сообщил, что такая возможность существует.

«Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Всё-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине», — пояснил российский президент.

Путин также отметил, что над разработкой вакцины от коронавируса также работают многие научные центры в России и мире, и пожелал всем им успеха.