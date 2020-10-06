Сторонники освобожденного экс-премьера Киргизии Сапара Исакова отказались признавать организованный местными политиками Координационный совет оппозиции, сообщает информагентство 24.kg 6 октября

В этот день у стен национальной телерадиокорпорации состоялся митинг, на котором и прозвучали эти заявления.

«Мы не признаем Координационный совет. Мы хотим видеть молодых и новых политиков, а не старых чиновников и министров. Мы хотим новый, народный Координационный совет во главе с Сапаром Исаковым. Пусть вокруг него соберутся новые молодые лидеры», — сказал один из митингующих.

В Киргизии создан Координационный совет оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Общественный деятель Рита Борбукеева попыталась призвать молодежь к спокойствию, однако ей не дали договорить, вырвав громкоговоритель из рук, отмечает агентство.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.