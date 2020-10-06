Министр культуры Украины обвинил в безответственности организаторов и зрителей концерта Оли Поляковой

«"Мы бастуем, потому что нет концертов. А нет концертов — нет заработка!"- говорят артисты. В министерстве мы делаем все, чтобы предоставить такую возможность для выступлений. Да, с карантинными ограничениями, но чтобы культура жила во время карантина. Сложно — безусловно. И это возможность ответственному бизнесу работать, предоставляя рабочие места и не жертвуя при этом здоровьем зрителей. Но есть и примеры, такие как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок — единицы, о социальной дистанции вообще промолчу», — написал Ткаченко.
Он обвинил организаторов, властей и зрителей в том, что они не соблюдали никаких предосторожностей, но при этом все знали, «к чему привело празднования дня города в Харькове. Каждый день — новые антирекорды».
«Зрители. Безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности! Организаторы. Безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям! Местные власти. Нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в вашем городе!» — возмутился министр.
Полиция открыла уголовное дело в связи с нарушением карантинных ограничений во время упомянутого концерта.