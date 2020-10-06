Министр культуры Украины обвинил в безответственности организаторов и зрителей концерта Оли Поляковой

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 5 октября в своем Telegram прокомментировал субботний концерт певицы Оли Поляковой в Харькове, на который пришло много людей без масок

«Берегите себя, особенно перед выборами»: Оля Полякова объяснила «шумиху» вокруг концерта в Харькове © Secretsecvice / wikimedia.org

Он обвинил организаторов, властей и зрителей в том, что они не соблюдали никаких предосторожностей, но при этом все знали, «к чему привело празднования дня города в Харькове. Каждый день — новые антирекорды».

«Зрители. Безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности! Организаторы. Безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям! Местные власти. Нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в вашем городе!» — возмутился министр.

Полиция открыла уголовное дело в связи с нарушением карантинных ограничений во время упомянутого концерта.