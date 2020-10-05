«Компенсации за вынужденный простой предпринимателям, людям, которые потеряют работу? Нет, не слышали. Надо признать, что коронавирусная инфекция сегодня распространяется независимо от того, работают заведения торговли и обслуживания или нет. Поэтому государство должно делать акцент на своевременной диагностике и лечении заболевших, а не сажать малый и средний бизнес под домашний арест», — заявил Шамота.
Он также высказался против ограничений работы транспорта, так как от них, по его словам, страдают и перевозчики, и городской бюджет, и люди, которые не могут добраться на работу.
Шамота призвал горожан работать в привычном режиме и сообщил о создании горячей линии бесплатной правовой помощи для обжалования протоколов об административном правонарушении в суде.