Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота выступил против карантинных ограничений для «оранжевой» зоны, в которую попала область. Об этом 5 октября он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook

«Компенсации за вынужденный простой предпринимателям, людям, которые потеряют работу? Нет, не слышали. Надо признать, что коронавирусная инфекция сегодня распространяется независимо от того, работают заведения торговли и обслуживания или нет. Поэтому государство должно делать акцент на своевременной диагностике и лечении заболевших, а не сажать малый и средний бизнес под домашний арест», — заявил Шамота.

Вечный карантин: выдержит ли Украина? © REUTERS, Gleb Garanich

Шамота призвал горожан работать в привычном режиме и сообщил о создании горячей линии бесплатной правовой помощи для обжалования протоколов об административном правонарушении в суде.