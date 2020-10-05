«За что воюем? Никто точно ответить не может. Сакральный вопрос: Крым — наш? Он давно не наш! Де-юре, может, да, но де-факто — нет. И ожидание, что мы со своим геморроем будем центром всего. Неужели вы думаете, что Европа — Франция, Германия, Америка допустят невыполнение Минских соглашений и не снимут санкции? Думаю, снимут с России», — сказал экс-депутат.
Политик заявил, что пора перестать обвинять Россию, потому что она не сторона конфликта, а если рассуждать в такой логике, то тогда Европа и США тоже стороны конфликта, потому что «они дают 45 тысячам, двум добровольческим корпусам оружие, инструкторов».
Червоненко призвал также обратить внимание на присутствие в украинской армии наемников и иностранного оружия, например, противотанковых комплексов «Джавелин».
Бывший депутат возмутился и увольнением из Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Витольда Фокина, заявив, что «это полная слабость и деградация, когда так поступили по отношению к заслуженному политику, сказавшему правду».
Экс-премьер Витольд Фокин на заседании парламентского комитета 29 сентября сказал, что не видит «никакого подтверждения» войны между Россией и Украиной и повторил свое предыдущее предложение о всеобщей амнистии для жителей Донбасса.
Такие идеи Фокина не понравились депутатам Верховной Рады, и они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отстранить Фокина от участия в ТКГ.
На должность первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Фокина назначили 18 августа нынешнего года, а 30 сентября Зеленский освободил его от исполнения обязанностей.