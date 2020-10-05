Экономическая система Белоруссии уже не будет на таком содержании у России, как это было в 90-е или в начале «нулевых» годов». Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

По его словам, ситуация в мире изменилась, и отношения между субъектами политики выстраиваются по принципу: ты — мне, я — тебе.

«У Лукашенко есть два варианта: либо бодро и добросовестно интегрироваться с Россией, пусть плачет, колется, но все равно интегрируется. Либо ждать, когда ему сплетут лапти его собственные змагары и собственное окружение. Рано или поздно это произойдет. В этом случае с Лукашенко надо работать и объяснять, где его счастье», — считает политолог.

Ищенко VLOG: нужен ли Белоруссии пророссийский преемник?

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.