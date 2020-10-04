В случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, Вашингтон воспользуется возможностью «наказать» Москву, а в случае проигрыша обвинит Россию во «вмешательстве». Об этом рассказал в беседе с Россотрудничеством журналист и телеведущий Владимир Познер, сообщают РИА Новости 4 октября

Штаб Байдена объявил, что будет регулярно публиковать результаты его COVID-тестов © REUTERS, Morry Gash/Pool

Глава Конгресса русских американцев Наталья Сабельник попросила компанию Manhattan Mini Storage убрать провокационный плакат, заявив, что это высказывание дискриминирует русскоязычных жителей США.

Сабельник допустила также, что авторы лозунга, возможно, подразумевали якобы вмешательство России в выборы президента Америки.

Комментируя этот баннер и события вокруг него, Владимир Познер напомнил о том, что Демократическая партия уже бездоказательно обвиняла Россию во «вмешательстве» после своего поражения на выборах в 2016 году.

«На всякий случай вновь вспомнить о так называемом "вмешательстве России" в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций», — высказался Познер.

При этом он отметил, что это довольно опасный ход, так как игра на «антирусских настроениях» может привести к неоднозначному результату.