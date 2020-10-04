В Белоруссии есть люди, готовые взять на себя ответственность за страну, заявил культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру 3 октября

Люди, готовые взять на себя ответственность за страну, есть и в государственном аппарате, и в силовых структурах, и в губернаторском корпусе, и среди депутатов парламента, в среде интеллигенции, университетах и в общественных организациях, отметил Киселев.

«Уверен, что будущий новый руководитель Белоруссии должен придерживаться общерусской идеологии и постулата о том, что белорусы и русские — это один народ, русский язык — это общее достояние, созданное и белорусами тоже», — подчеркнул он.

Из этого следует и однозначный геополитический выбор — союз с Россией, который обеспечит стабильное развитие, сохранение территориальной целостности и независимости Белоруссии, констатировал Киселев.

Удар по опоре Лукашенко. Белорусская оппозиция сосредоточилась на силовиках © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.