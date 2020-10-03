Украинские правоохранители разоблачили схему организации подкупа избирателей в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента в Черниговской области. Об этом 3 октября сообщили в областном управлении Нацполиции Украины

Местные выборы на Украине перенесут, но при одном условии © zik.ua По факту подкупа избирателей возбудили уголовное дело, санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Полицейские устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей. Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. В полиции сообщали, что с момента старта избирательной кампании 5 сентября получили уже более 2,2 тысячи заявлений о нарушениях, связанных с местными выборами, и возбудили 182 уголовных дела.