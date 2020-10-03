«В городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208», — говорится в материале силовиков.
По факту подкупа избирателей возбудили уголовное дело, санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. В полиции сообщали, что с момента старта избирательной кампании 5 сентября получили уже более 2,2 тысячи заявлений о нарушениях, связанных с местными выборами, и возбудили 182 уголовных дела.