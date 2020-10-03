Президент Владимир Зеленский отрицательно отнесся к заявлению народного депутата от «Слуги народа» Людмилы Марченко о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану. Об этом 2 октября сообщили на сайте главы государства

Россия предложила помирить Армению и Азербайджан в Москве © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк заявил Зеленский.

По его словам, события последних дней и новое обострение в Нагорном Карабахе еще раз демонстрируют, что любой замороженный конфликт может разгореться вновь даже через много лет. Поэтому конфликты надо завершать, а не замораживать.

«Я считаю, что не может быть любого замороженного конфликта, потому что будет потом неважно — диверсия, или провокация, но это будет все же взрыв, даже если пройдет тридцать лет после того, как началась война в том или ином месте на нашей планете», — добавил глава государства.

Президент отметил, что в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и геополитическом уровнях. Поэтому Украина стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства.

В то же время он подчеркнул: принятие решений о предоставлении или непредоставлении военной, гуманитарной или любой другой помощи иностранным государствам — это компетенция исключительно президента и верховного главнокомандующего, а не народных депутатов или любого другого.

Накануне депутат от партии «Слуга народа» Людмила Марченко пообещала оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией. По словам парламентария, Киев готов поддержать Баку на разных площадках. Марченко отметила, что речь идет как о гуманитарной, так и о военной помощи Азербайджану. Помимо этого, она заявила, что Украина уже оказывает Баку помощь в правовом поле, а также поставляет стране необходимые ресурсы.

В конце сентября в Нагорно-Карабахской Республике (из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор) начались бои. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.