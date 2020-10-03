На Украине заявили об имеющихся вопросах к действиям экипажа разбившегося в Харьковской области военно-транспортного самолета Ан-26. О них 2 октября в эфире телеканала «Украина» рассказал вице-премьер страны Олег Уруский, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы

Дубинский обвинил бывшего собственника «Мотор Сич» в крушении Ан-26 © ГСЧС Украины

Он добавил, что следствию нужно изучить много вопросов. Среди них том числе исправность самолета и человеческий фактор, а также вопросы к системе организации полетов в учебном заведении и к действиям экипажа.

По его словам, следователи по данным расшифровки бортовых самописцев восстановили практически половину полета Ан-26.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.

Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.