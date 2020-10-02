Кандидат в мэры города Сумы Анатолий Почечун предельно честно заявил о своих планах в комментарии местному телеканалу 30 сентября, но вскоре оказалось, что он не тот, за кого себя выдает

Местные выборы на Украине: сохранится ли страна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«На должность иду, чтобы пи…ть деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу покошмарить… На интересы сумчан, да и на самих сумчан как-то п…й».

О конкурентах Почечун отозвался скептически: «П……ы все».

В разговор вмешалась жительница Сум, попросившая у кандидата в мэры помощи с капитальным ремонтом дома. В ответ он заявил: «Ваш вопрос я понял. Заниматься я им не буду. Идите в ж..у. До свидания».

Как выяснилось позже, "честного кандидата Почечуна" сыграл украинский комик Феликс Редька.

Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме коррумпированности чиновников и их равнодушия к тому, что волнует граждан.

«В президенты сразу не глядя», «Было бы так смешно, если бы не было в стране таких почечунов 99%», — отметили комментаторы новостного выпуска на YouTube.