На вопрос корреспондента, зачем он баллотируется в мэры, молодой человек дал оригинальный ответ.
«На должность иду, чтобы пи…ть деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу покошмарить… На интересы сумчан, да и на самих сумчан как-то п…й».
О конкурентах Почечун отозвался скептически: «П……ы все».
В разговор вмешалась жительница Сум, попросившая у кандидата в мэры помощи с капитальным ремонтом дома. В ответ он заявил: «Ваш вопрос я понял. Заниматься я им не буду. Идите в ж..у. До свидания».
Как выяснилось позже, "честного кандидата Почечуна" сыграл украинский комик Феликс Редька.
Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме коррумпированности чиновников и их равнодушия к тому, что волнует граждан.
«В президенты сразу не глядя», «Было бы так смешно, если бы не было в стране таких почечунов 99%», — отметили комментаторы новостного выпуска на YouTube.