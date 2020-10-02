Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
В связи с этим, считает эксперт, возникает вопрос о возможной реакции России на появление турецких войск в зоне конфликта, вероятность которого возрастает пропорционально военным неуспехам Баку.
«Пока что все операции в Карабахе заканчивались для азербайджанского руководства очень плохо. И в этом плане — я даже не знаю. Чтобы на постсоветском пространстве у нас под боком действовала армия далеко не дружественной нам Турции (все помнят о Сирии и Ливии) — ну, поглядим. В конце концов, решать будут президент, Совбез, Минобороны, начальник Генштаба. То, что они у нас люди серьезные — это к бабке не ходи», — рассуждает Сатановский.
По его мнению, сейчас также крайне важно, чтобы российские власти не допустили выяснения отношений в тяжелой форме между представителями армянской и азербайджанской диаспор с превращением крупнейших мегаполисов страны в своеобразное поле боя.