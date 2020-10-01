Народные республики Донбасса «вторым Сингапуром» стать не смогут, но они станут совокупным экономическим субъектом, который очень сильно привязан к России. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Антироссийские санкции ЕС и США из-за Донбасса никого в России не испугают © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Чего греха таить, нет там какого-то жесткого блока. Поэтому там, где выгодно зарабатывать, промышленные и торговые предприятия имеют какие-то экономические отношения с Украиной», — указал Баширов.

Отвечая на вопрос об угрозе санкций для российских компаний, которые рискнут работать в ЛДНР, политолог отметил, что Россия будет решать эти проблемы так же, как решаются все основные проблемы предприятий, которые попадают под санкции.

По его мнению, по возможности нужно пытаться избежать ограничительных мер, но это не означает, что после санкций российские предприятия обязательно разоряться.

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