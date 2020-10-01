Поклонник Гитлера представит партию Порошенко на выборах в Виннице

Отмечается, что возглавляемая Костышиным националистическая организация «Эдельвейс» в феврале сорвала семинар для журналистов на тему ЛГБТ. Нападавшие выкрикивали, что «ЛГБТ-мусора в Виннице не будет», а также облили одного из спикеров маслом, после чего засыпали перьями.
Помимо «Эдельвейса», кандидат в Винницкий облсовет имеет отношение и к другим националистическим организациям и инициативам города: например, «Достоинству нации» и «Национальным дружинам». Так, от последней Костышин во время президентских выборов 2019 года был наблюдателем на территориальном избирательном округе №11.
Он также был причастен к инциденту с атакой «доверенного лица» кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского в 2012 году Владимира Рябого. В январе его облили зеленкой у главного входа в Cедьмой апелляционный административный суд Винницы. Видео Костышин опубликовал у себя в Facebook.
Там же он постил цитаты Гитлера о национал-социализме.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.