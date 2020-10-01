Контракт испанского клуба с 19-летним игроком сборной США рассчитан до конца сезона-2024/25.
Сумма отступных составляет 400 миллионов евро.
Официально Дест будет представлен в качестве игрока «Барселоны» в пятницу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.
Клубы уже обсуждают возможную сделку, речь может идти об аренде футболиста на сезон.
Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 23-летнего украинца оценивается в €24 млн. Зинченко выступает в чемпионате Англии с 2016 года.