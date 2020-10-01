«Барселона» заплатила €21 млн амстердамскому «Аяксу» за трансфер защитника Сержиньо Деста, испанский клуб также обязался перечислить «Аяксу» еще €5 млн в виде различных бонусов, сообщает РИА Новости 1 октября

Украинец Лунин дебютировал в матче за мадридский «Реал» © commons.wikimedia.org, Олег Дубина

Сумма отступных составляет 400 миллионов евро.

Официально Дест будет представлен в качестве игрока «Барселоны» в пятницу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.

Клубы уже обсуждают возможную сделку, речь может идти об аренде футболиста на сезон.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 23-летнего украинца оценивается в €24 млн. Зинченко выступает в чемпионате Англии с 2016 года.