Кузнецова приняла боевую позу на фоне постера фильма "Авангард" с Джеки Чаном.
"Ты такая крутая, можно на афишу", "Веет теплом и позитивом", "Не помню, когда в последний раз была в кинотеатре", — отреагировали на запись подписчики модели.
В июле 2020 года уроженка Полтавской области Мила Кузнецова получила официальный титул «Самая большая натуральная грудь Украины». Она прошла медицинское обследование, которое подтвердило, что ее грудь настоящая. Ей вручили диплом, подтверждающий, что информация о ней внесена в Национальный реестр рекордов Украины.
Ранее она представляла страну на конкурсе Miss Universe Plus Size 2019.
Кроме того, сообщалось, что украинка с рекордным размером бюста планирует принять участие в турнире по смешанным единоборствам в Таиланде.