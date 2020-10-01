Украинская модель плюс-сайз с 13-м размером груди, блогер Мила Кузнецова порадовала подписчиков неожиданным снимком из кинотеатра. Фотографией она поделилась на днях в своем Instagram

Кузнецова приняла боевую позу на фоне постера фильма "Авангард" с Джеки Чаном. Конор Макгрегор оценит бойцовские навыки украинки с 13-м размером груди © Instagram.com | Instagram.com | Перейти в фотобанк

"Ты такая крутая, можно на афишу", "Веет теплом и позитивом", "Не помню, когда в последний раз была в кинотеатре", — отреагировали на запись подписчики модели.

В июле 2020 года уроженка Полтавской области Мила Кузнецова получила официальный титул «Самая большая натуральная грудь Украины». Она прошла медицинское обследование, которое подтвердило, что ее грудь настоящая. Ей вручили диплом, подтверждающий, что информация о ней внесена в Национальный реестр рекордов Украины.

Ранее она представляла страну на конкурсе Miss Universe Plus Size 2019.

Кроме того, сообщалось, что украинка с рекордным размером бюста планирует принять участие в турнире по смешанным единоборствам в Таиланде.