«23 сентября Солнце находилось в 1-м разрушительном градусе Весов. Какой же идиот посоветовал Лукашенко назначить инаугурацию на такую дату! <…> Хуже даты не придумаешь, ведь помимо неблагоприятного расположения Солнца был жесткий тау-квадрат к планете правления Сатурну от планет Меркурий и Марс в соединении с Черной Луной. Этот показатель свидетельствует о том, что Лукашенко однозначно будет свергнут», — рассказал Росс.
По прогнозу астролога, наиболее вероятный сценарий будущего для Лукашенко — это бегство из Белоруссии, причем, вероятнее всего, в ноябре этого года.
«В ноябре протесты получат особый размах. И чем жестче Лукашенко будет пытаться противостоять протестующим, тем жестче и масштабнее будет становиться протест. Белорусские протесты уже начали набирать силу, и вскоре там может повториться украинский майдан, а точнее события февраля 2014 года. Поскольку теперь активизируются более радикальные силы. Развязка случится в ближайшие пару месяцев», — заверил Росс.