Для инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко был избран крайне неблагоприятный с астрологической точки зрения день - 23 сентября. Об этом сообщил астролог Влад Росс, передает 30 сентября glavred.info

Астролог Влад Росс рассказал, что ждет в феврале Тимошенко и таких, как она © Yan Dobronosov

По прогнозу астролога, наиболее вероятный сценарий будущего для Лукашенко — это бегство из Белоруссии, причем, вероятнее всего, в ноябре этого года.

«В ноябре протесты получат особый размах. И чем жестче Лукашенко будет пытаться противостоять протестующим, тем жестче и масштабнее будет становиться протест. Белорусские протесты уже начали набирать силу, и вскоре там может повториться украинский майдан, а точнее события февраля 2014 года. Поскольку теперь активизируются более радикальные силы. Развязка случится в ближайшие пару месяцев», — заверил Росс.