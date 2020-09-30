«Сегодня произошла ужасная и вопиющая вещь: человек, который представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске; человек, который представляет каждого из нас — гражданских, военных, кто прошел ад войны с агрессором на Донбассе, семьи погибших и детей, которые стали сиротами в боях с захватчиком РФ, заявил, что никаких подтверждений, что это война с РФ, он не видит. Слепой дурак», — написал заместитель секретаря СНБО.
Кривонос обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием убрать Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.
«Фокин — это крыса, которая вылезла из-под лавки, которая сегодня прилюдно в стенах Верховной Рады нам всем показала истинное лицо «пятой колонны». <…> Господин президент! Слова и действия Фокина унижают нашу страну, расшатывают украинское общество и провоцируют дестабилизацию ситуации в стране, которую вы возглавляете! Примите решение по изъятию Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы. <…> Гоните с позором этого маразматика», — призвал он.
Накануне Фокин на заседании комитета парламента заявил, что пока не видел подтверждений того, что в Донбассе ведется война между Россией и Украиной.
После этих слов в Раде инициировали его отзыв из состава Минской переговорной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.