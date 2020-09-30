Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос на своей странице в Facebook 29 сентября назвал первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина «слепым дураком» и «маразматиком» после его заявления о Донбассе

«Наносят колоссальный ущерб стране»: Аваков высказался о заявлениях Фокина по Донбассу © kmu.gov.ua

Кривонос обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием убрать Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.

«Фокин — это крыса, которая вылезла из-под лавки, которая сегодня прилюдно в стенах Верховной Рады нам всем показала истинное лицо «пятой колонны». <…> Господин президент! Слова и действия Фокина унижают нашу страну, расшатывают украинское общество и провоцируют дестабилизацию ситуации в стране, которую вы возглавляете! Примите решение по изъятию Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы. <…> Гоните с позором этого маразматика», — призвал он.

Накануне Фокин на заседании комитета парламента заявил, что пока не видел подтверждений того, что в Донбассе ведется война между Россией и Украиной.

После этих слов в Раде инициировали его отзыв из состава Минской переговорной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.