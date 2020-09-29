«Во время воздушного боя турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении, пилот погиб», — цитирует агентство чиновницу.
Она рассказала, что турецкие истребители F-16 во вторник обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и беспилотников «Байрактар» по армянским населенным пунктам и подразделениям вооруженных сил Армении.
Турецкие пилоты стартовали из азербайджанского аэропорта Даляр. Удары были нанесены по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк и сухопутным подразделениям ВС Армении, добавила Степанян.
Завязался воздушный бой, в результате которого F-16 сбил в воздушном пространстве Армении самолет Су-25 армянских ВВС, уточнила она.
По ее данным, турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров, проникнув на 60 км вглубь армянской территории.