Принадлежащий Турции истребитель F-16 сбил Су-25 армянских Военно-воздушных сил, сказала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Ее слова приводит Интерфакс 29 сентября

«Во время воздушного боя турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении, пилот погиб», — цитирует агентство чиновницу.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Турецкие пилоты стартовали из азербайджанского аэропорта Даляр. Удары были нанесены по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк и сухопутным подразделениям ВС Армении, добавила Степанян.

Завязался воздушный бой, в результате которого F-16 сбил в воздушном пространстве Армении самолет Су-25 армянских ВВС, уточнила она.

По ее данным, турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров, проникнув на 60 км вглубь армянской территории.