В Молодежном парке Черноморска (бывший Ильичевск Одесской области) открыли новый памятник портовику. Открывал скульптуру как свой подарок городу кандидат в мэры Василий Гуляев. Комментарии с требованием убрать скульптуру на портале «Черноморская» продолжают появляться 29 сентября

Жители Черноморска уже назвали арт-объект уродливым, страшным, грустным и даже надгробной плитой. Портовики, которым посвящена статуя, оскорбились и тоже требуют убрать «произведение». Декоммунизировали галстуки и национальность. На Украине осовременили пионеров © iz.com.ua

«Заставить снять и пусть у себя в огороде устанавливают, а не у нас в парке», «Я его слепила из того, что было… Печаль печальная», «А можно его убрать??? Мне стыдно за такой памятник, ну честно!!!», «Нужен кандидат с бульдозером», — написали комментарии местные жители.

Имя автора монумента и чиновников, давших разрешение на его установку, пока не раскрываются. Зато их работа уже внесена в Книгу рекордов Украины как самый большой памятник, высеченный из цельного куска розового камня.