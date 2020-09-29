Бывший депутат партии «Слуга народа» Александр Юрченко, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере за помощь в продвижении законопроекта, 28 сентября опубликовал видео в Facebook, где рассказал, что всему виной «мусорная мафия», которая не дает парламенту принять невыгодный ей закон

В ролике депутат заявил, что не совершал преступлений, которые ему вменяют. В качестве доказательства он привел многочасовые обыски сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые, по его словам, ни к чему не привели.

«Кому это нужно? Мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не работает законодательная база, которая бы регулировала обращения с отходами. Несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы», — сказал он.

О проведении следственных действий НАБУ в отношении Юрченко стало известно в середине сентября текущего года, появилась информация, что правоохранители располагают информацией о лоббировании депутатом интересов определенных лиц по законопроекту об отходах.

Тогда же НАБУ опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо депутата договаривается о взятке в 200 тысяч долларов (15,8 млн рублей), а сам парламентарий рассуждает о «плюшках», которые хочет за работу. За «слугу народа» Юрченко внесли залог © Facebook, Олександр Юрченко

Через несколько дней после этого его исключили из «Слуги народа», а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Юрченко должен сидеть в тюрьме.

Юрченко вменяют получение неправомерной выгоды в крупном размере, за что законом предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Однако на данный момент парламентарий находится на свободе, он внес залог в размере трех миллионов гривен (8,4 млн рублей).