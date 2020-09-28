На своей странице в соцсети бывший министр озвучил одну из острейших, на его взгляд, задач Украины — притока в страну молодых специалистов из Белоруссии.
«Наше правительство периодически говорит, что пытается соблазнить белорусский креативный класс на переезд в Украину. Пока что получается плохо. В связи с этим может быть интересен опыт Уругвая. Уругвай похож на Украину тем, что там тоже есть проблема сокращающегося и стареющего населения», — написал Дубилет.
Бывший министр рассказал, что Уругвай привлекает к себе новых граждан, предлагая им гражданство в обмен на выгодные вложения.
Так, получить вид на жительство в Уругвае можно, если купить там недвижимость на сумму $380 тыс. (29,9 млн руб.) либо инвестировать в бизнес $1,7 млн (133 млн руб.).
Причем новый иностранный бизнес может рассчитывать на налоговые каникулы на 10 лет, а в стране достаточно провести всего 60 дней в году.
Таким образом, по словам Дубилета, уругвайцы намерены привлечь к себе 100 тысяч аргентинцев. А вот Украине до таких продуманных мер далеко, считает он, потому что при получении украинского гражданства иностранцы сталкиваются с коррупцией и бюрократией.
При этом на самой Украине происходит «утечка мозгов», местные абитуриенты все чаще предпочитают учиться, а потом и работать за рубежом.
Дмитрий Дубилет — 35-летний бизнесмен, один из создателей первого мобайл-онли-банка на Украине, экс-министр Кабинета министров.