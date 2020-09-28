Очередное обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах, на линии соприкосновения начались бои.
«Вчера вечером мы у храма езидов в селе Акналич сформировали езидский добровольческий отряд и готовы сегодня направиться в Арцах (самоназвание Карабаха. — Ред.) для защиты нашей общей родины», — цитирует агентство Бакояна.
Последний также заявил, что в ходе боев 27 сентября двое езидов получили ранения, один — тяжелое, второй — средней тяжести.
«Езиды стоят на границе вместе с армянами», — подчеркнул депутат.
После обострения в Нагорном Карабахе в Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.