Отряд добровольцев, состоящий из езидов, субэтноса курдов, создан в Армении для отправки в Карабах, сказал депутат от езидской общины Рустам Бакоян. Его слова приводит РИА Новости 28 сентября

Очередное обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах, на линии соприкосновения начались бои.

«Вчера вечером мы у храма езидов в селе Акналич сформировали езидский добровольческий отряд и готовы сегодня направиться в Арцах (самоназвание Карабаха. — Ред.) для защиты нашей общей родины», — цитирует агентство Бакояна.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

«Езиды стоят на границе вместе с армянами», — подчеркнул депутат.

После обострения в Нагорном Карабахе в Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.