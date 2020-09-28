Для того чтобы определиться с тем, как будут называться жители Союзного государства, нужно провести соответствующие социологические исследования. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Прозападное лобби в Беларуси потеряло в весе, но никуда не исчезло © Facebook, Алексей Дзермант Олег Неменский заявил, что главной проблемой Союзного государства является проблема идентичности. По его словам, до сих пор нет ответа на вопрос, кем являются россияне и белорусы: двумя братскими народами, одним народом или «почти одним народом».

Эксперт отметил, что белорусы и русские в большинстве своем ощущают себя либо как очень близкие народы, либо как один народ, который слабо различается.

Но чтобы сказать, какая конкретно из этих формулировок должна реализовываться, нужно изучить общественное мнение, чтобы на что-то опиралась эта установка, указал он.

«Нужны социологические замеры, нужно реальное понимание общественных настроений, чтобы у нас не была идеалистическая картинка, которую мы пытаемся натянуть на реальность», — подчеркнул Дзермант.

Политолог добавил, что сейчас нужно понять, в каких аспектах отношений Москвы и Минска есть слабые места, чтобы потом не получить отторжение в какой-то части, по крайней мере, белорусского общества, которая не будет согласна.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.