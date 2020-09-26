Местные власти в Харьковской области объявили субботу 26 сентября Днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной администрации

По меньшей мере 25 человек погибли при крушении военного самолета под Харьковом © ГСЧС Украины распоряжении губернатора области.

В этот день также рекомендуется отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, по меньшей мере 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора. Еще одной версией крушения самолета, по мнению бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, является ошибка экипажа при заходе на посадку.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 сентября приедет в Харьков, и призвал провести тщательное расследование трагедии.