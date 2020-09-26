«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В День траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту», — говорится в распоряжении губернатора области.
В этот день также рекомендуется отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований.
Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, по меньшей мере 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.
Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора. Еще одной версией крушения самолета, по мнению бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, является ошибка экипажа при заходе на посадку.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 сентября приедет в Харьков, и призвал провести тщательное расследование трагедии.