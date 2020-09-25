Отмечается, что максимальным баллом является 342, однако столько не набрал ни один регион.
Топ-5 лидеров:
- Львовская область — 228,27;
- Винницкая область — 203,67;
- Киев — 200,09;
- Сумская область — 192,79;
- Тернопольская область — 188,45.
Лидеры секторальных рейтингов:
- экономическая интеграция — Луганская область;
- здравоохранение — Киев;
- коммуникация европейской интеграции — Волынская область;
- экологическая и энергетическая политика — Житомирская область;
- локальная демократия и подотчетность — Черниговская область;
- образовательная, научная, культурная интеграция — Киев;
- гендерное равенство — Черниговская область;
- расширение партнерства — Львовская область;
- инфраструктура — Киев.
Лидеры по уровню прироста экспорта товаров в ЕС:
- Кировоградская область (прирост экспорта на 75%);
- Львовская область;
- Черкасская область.
Доля инвестиции из стран ЕС от общего объема прямых иностранных инвестиций в 20 областях Украины превышает 70%. При этом в Донецкой области часть европейских инвестиций достигла 96,4%.
При этом экспорт инновационной и высокотехнологичной продукции находится на Украине на сверхнизком уровне. В рейтинге инноваций European Innovation Scoreboard-2020 Украина оказалась в конце списка вместе с Северной Македонией, Черногорией, Болгарией и Румынией.
Лидеры по километражу отремонтированных дорог государственного и местного значения за 2018-2019 годы:
- Кировоградская область;
- Харьковская область;
- Запорожская область.
Лидеры по прозрачности органов местной власти:
- Тернопольская область;
- Винницкая область;
- Мариуполь.
Лидеры по индикаторам гендерного равенства (где разница зарплат у мужчин и женщин относительно небольшая):
- Черновицкая область (разница в 9%);
- Херсонская область (12%);
- Закарпатская область и Киев (около 14%).
В среднем разница в зарплатах у мужчин и женщин на Украине составляет 21,39%, тогда как средний показатель в Европейском союзе — 14,8%.
Лидеры по образованию и науке (на примере результатов в программе Erasmus+ по обмену студентами и преподавателями между университетами):
- Киев (участвовали 40 вузов);
- Харьковская область (21 вуз);
- Львовская область (16 вузов);
- Одесская область (15 вузов).
В 2018-2019 годы Украина лидировала среди стран Восточного партнерства в программе Erasmus+. Всего к ней присоединились 172 украинских вуза.
Что касается охраны окружающей среды, то Украина отстает в переработке мусора. В 2019 году в стране отправили на переработку 6,1% отходов, тогда как в ЕС в 2018 году этот показатель составил 47%.