Самыми прогрессивными украинскими регионами являются Львовская и Винницкая области, которые обогнали даже Киев. Рейтинг составили эксперты центра «Новая Европа», он был опубликован в Facebook 25 сентября

На Украине обнародовали рейтинг доходов регионов страны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Топ-5 лидеров:

Львовская область — 228,27;

Винницкая область — 203,67;

Киев — 200,09;

Сумская область — 192,79;

Тернопольская область — 188,45.

Лидеры секторальных рейтингов:

экономическая интеграция — Луганская область;

здравоохранение — Киев;

коммуникация европейской интеграции — Волынская область;

экологическая и энергетическая политика — Житомирская область;

локальная демократия и подотчетность — Черниговская область;

образовательная, научная, культурная интеграция — Киев;

гендерное равенство — Черниговская область;

расширение партнерства — Львовская область;

инфраструктура — Киев.

Лидеры по уровню прироста экспорта товаров в ЕС:

Кировоградская область (прирост экспорта на 75%);

Львовская область;

Черкасская область.

Доля инвестиции из стран ЕС от общего объема прямых иностранных инвестиций в 20 областях Украины превышает 70%. При этом в Донецкой области часть европейских инвестиций достигла 96,4%.

При этом экспорт инновационной и высокотехнологичной продукции находится на Украине на сверхнизком уровне. В рейтинге инноваций European Innovation Scoreboard-2020 Украина оказалась в конце списка вместе с Северной Македонией, Черногорией, Болгарией и Румынией.

Лидеры по километражу отремонтированных дорог государственного и местного значения за 2018-2019 годы:

Кировоградская область;

Харьковская область;

Запорожская область.

Лидеры по прозрачности органов местной власти:

Тернопольская область;

Винницкая область;

Мариуполь.

Лидеры по индикаторам гендерного равенства (где разница зарплат у мужчин и женщин относительно небольшая):

Черновицкая область (разница в 9%);

Херсонская область (12%);

Закарпатская область и Киев (около 14%).

В среднем разница в зарплатах у мужчин и женщин на Украине составляет 21,39%, тогда как средний показатель в Европейском союзе — 14,8%.

Лидеры по образованию и науке (на примере результатов в программе Erasmus+ по обмену студентами и преподавателями между университетами):

Киев (участвовали 40 вузов);

Харьковская область (21 вуз);

Львовская область (16 вузов);

Одесская область (15 вузов).

В 2018-2019 годы Украина лидировала среди стран Восточного партнерства в программе Erasmus+. Всего к ней присоединились 172 украинских вуза.

Что касается охраны окружающей среды, то Украина отстает в переработке мусора. В 2019 году в стране отправили на переработку 6,1% отходов, тогда как в ЕС в 2018 году этот показатель составил 47%.