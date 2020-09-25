На Украине обнародовали рейтинг доходов регионов страны
На Украине обнародовали рейтинг доходов регионов страны
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Отмечается, что максимальным баллом является 342, однако столько не набрал ни один регион.

Топ-5 лидеров:

  • Львовская область — 228,27;
  • Винницкая область — 203,67;
  • Киев — 200,09;
  • Сумская область — 192,79;
  • Тернопольская область — 188,45.

Лидеры секторальных рейтингов:

 

  • экономическая интеграция — Луганская область;

 

  • здравоохранение — Киев;
  • коммуникация европейской интеграции — Волынская область;
  • экологическая и энергетическая политика — Житомирская область;
  • локальная демократия и подотчетность — Черниговская область;
  • образовательная, научная, культурная интеграция — Киев;
  • гендерное равенство — Черниговская область;
  • расширение партнерства — Львовская область;
  • инфраструктура — Киев.

Лидеры по уровню прироста экспорта товаров в ЕС:

  • Кировоградская область (прирост экспорта на 75%);
  • Львовская область;
  • Черкасская область.

Доля инвестиции из стран ЕС от общего объема прямых иностранных инвестиций в 20 областях Украины превышает 70%. При этом в Донецкой области часть европейских инвестиций достигла 96,4%. 

При этом экспорт инновационной и высокотехнологичной продукции находится на Украине на сверхнизком уровне. В рейтинге инноваций European Innovation Scoreboard-2020 Украина оказалась в конце списка вместе с Северной Македонией, Черногорией, Болгарией и Румынией.

Лидеры по километражу отремонтированных дорог государственного и местного значения за 2018-2019 годы:

  • Кировоградская область;
  • Харьковская область;
  • Запорожская область.

Лидеры по прозрачности органов местной власти:

 

  • Тернопольская область;

 

  • Винницкая область;
  • Мариуполь.

Лидеры по индикаторам гендерного равенства (где разница зарплат у мужчин и женщин относительно небольшая):

  • Черновицкая область (разница в 9%);
  • Херсонская область (12%);
  • Закарпатская область и Киев (около 14%).

В среднем разница в зарплатах у мужчин и женщин на Украине составляет 21,39%, тогда как средний показатель в Европейском союзе — 14,8%.

Лидеры по образованию и науке (на примере результатов в программе Erasmus+ по обмену студентами и преподавателями между университетами):

  • Киев (участвовали 40 вузов);
  • Харьковская область (21 вуз);
  • Львовская область (16 вузов);
  • Одесская область (15 вузов).

В 2018-2019 годы Украина лидировала среди стран Восточного партнерства в программе Erasmus+. Всего к ней присоединились 172 украинских вуза.

Что касается охраны окружающей среды, то Украина отстает в переработке мусора. В 2019 году в стране отправили на переработку 6,1% отходов, тогда как в ЕС в 2018 году этот показатель составил 47%.