Неизвестные под дверью рабочего кабинета кандидата на должность председателя Барановской объединенной территориальной общины в поселке Першотравенск Житомирской области Анны Муравской оставили подарочный пакет с муляжом взрывчатки. Об этом 25 сентября в Facebook сообщил ее друг Виталий Сихнаевский

«Вчера вечером мы с семьями-друзьями отдыхали у Анны Муравской. Ей позвонил работник Першотравенского дома культуры и сказал, что возле ее кабинета обнаружили подарочный пакет. Анна попросила привезти пакет к ней домой. Пакет привезли, и мы обнаружили в нем предмет, похожий на взрывное устройство с цифровым механизмом, после чего сразу сообщили в полицию. Взрывотехники установили, что это муляж взрывчатки с часами и четырьмя кусками мыла», — написал он.

Руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко рассказала УНИАН, что правоохранители устанавливают владельца «подарка».