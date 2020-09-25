Президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет остановить войну в Донбассе, но ему активно мешают различные силы, в том числе внутри его команды. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал общественный деятель Сергей Сивохо

Ранее Сивохо организовал так называемую Платформу примирения, которая ставила своей целью найти мирный путь возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав Украины. Тогда же он стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако его деятельность на этом посту продлилась недолго, после критики со стороны националистов и срыва презентации Платформы Сивохо был уволен из СНБО.

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

«Он шёл на выборы с четкой внутренней установкой на мир. Но, к сожалению, он и представить не мог, как это сложно. Какое он встретит сопротивление, причём не только от «партии войны», но и внутри своей команды», — сказал экс-советник секретаря СНБО.

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