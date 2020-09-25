Ранее Сивохо организовал так называемую Платформу примирения, которая ставила своей целью найти мирный путь возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав Украины. Тогда же он стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако его деятельность на этом посту продлилась недолго, после критики со стороны националистов и срыва презентации Платформы Сивохо был уволен из СНБО.
Сивохо уверен, что заявления Зеленского о необходимости прекратить войну на востоке страны, — не просто предвыборное обещание.
«Он шёл на выборы с четкой внутренней установкой на мир. Но, к сожалению, он и представить не мог, как это сложно. Какое он встретит сопротивление, причём не только от «партии войны», но и внутри своей команды», — сказал экс-советник секретаря СНБО.
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