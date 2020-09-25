Если бы ситуацию не нагнетали, не пытались поломать Донбасс через колено, возможно, события развивались бы иначе. Власть погрязла в долгах, и ей приходится угождать внешним кредиторам — а тем нужна дестабилизация и управляемый хаос, считает общественный деятель Сергей Сивохо

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Сергей, вы из Донецка, часто ли вспоминаете родной город? Друзей, одноклассников?

— Я его и не забывал. Я всегда любил и продолжаю любить свой родной город. У меня в Донецке живет родня, мы общаемся каждый день.

Кроме того, огромное количество друзей и знакомых постоянно приносят свежие донецкие новости. Поэтому я все время держу руку на пульсе и забывать Донецк не собираюсь, да и не смогу!

Сивохо: О примирении на Донбассе и о будущем КВН в Украине © Facebook, Сергей Сивохо

- Одно время слово «донецкие» употреблялось некоторыми политиками исключительно в негативном смысле. А кто для вас — донецкие?

— Меня всегда это задевало! Резко, по сердцу. Донецкие — это мои родные люди. Трудолюбивые, ответственные, надежные, с правильной жизненной позицией! Я не встречал людей, которым бы не нравились донецкие.

Когда вмешались технологии и политика, отношение, конечно, во многом стало предвзятым, это было нужно определенным силам. Они и сейчас пытаются раскручивать надуманные стереотипы и разжигать неприязнь. Но, думаю, скоро все закончится.



- Как живут люди в Донбассе, по обе стороны линии разграничения? Чем зарабатывают, как обеспечивают стариков, как учат детей, какие планы строят для них на жизнь?



— Трудно живут. Экономика еле дышит по обе стороны линии соприкосновения. Мизерные пенсии у стариков, зарплаты по 200 долларов, проблемы с пересечением КПВВ, чтобы увидеться и поддержать друг друга.

И самое печальное — это нестабильность и неизвестность! Слава Богу, перестали стрелять, теперь все ждут наступления устойчивого мира.



- На ваш взгляд, была ли возможность избежать войны после торжества Майдана? Его не все восприняли, но ведь не обязательно было проливать кровь?



— Это сложный вопрос. Я в то время не был в политике, я был простым украинцем, который не понимал, что происходит, и даже в страшном сне не мог представить, что на моей родине будет война.

И я считаю, что вина лежит прежде всего на тех, кто пришёл к власти после Майдана. Если бы они не нагнетали ситуацию, не пытались поломать Донбасс через колено, возможно, события развивались бы по-другому.

Но, как говорят, история не знает сослагательного наклонения. Надо думать, как теперь все закончить и как жить дальше!



- Владимир Зеленский обещал мир и стал президентом, но война продолжается. Он искренне верил, что сможет выполнить обещание, или сознательно обманул избирателей?



— Конечно, он верил! И продолжает верить. Он шёл на выборы с четкой внутренней установкой на мир. Но, к сожалению, он и представить не мог, как это сложно. Какое он встретит сопротивление, причём не только от «партии войны», но и внутри своей команды.



- Вы автор ряда мирных инициатив. Кого вы видите своими сторонниками, много ли их? Почему вас так слабо поддерживает власть (если вообще поддерживает)?



— Сторонники нашей Платформы — все здравомыслящие украинцы. Нас большинство. Просто власть погрязла в долгах, и ей приходится угождать внешним кредиторам. А тем нужна дестабилизация и управляемый хаос.



- Почему сторонникам мира не всегда удаётся эффективно противостоять «партии войны»?



— Это большая проблема. Пацифисты по природе своей более пассивны, миролюбивы и не объединены, а их малочисленные оппоненты активны, лучше организованы и профинансированы.



- Ваше мнение: как скоро удастся прекратить войну и как потом получится примирить вчерашних противников? Что для этого можно сделать уже сейчас?

— Прогнозы в этих условиях делать сложно. Надо просто не вилять хвостом, а четко следовать обязательствам, которые взяла на себя Украина.

Пока у нас не хватает политической воли для этого. И то, что нужно делать сейчас — давить всем обществом на власть и мягко принуждать ее к мирному процессу. А люди с обеих сторон линии соприкосновения помирятся сами.

Главное — не давить, разговаривать и слышать друг друга. С этим тоже пока проблемы. Наша Платформа как раз работает в этом направлении. Сивохо открыл выставку, посвященную Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Каким вам видится будущее Донбасса? Каким бы вы хотели его видеть?



— Я сдержанно оптимистичен, когда думаю о будущем Донбасса. Но я, безусловно, хочу, чтобы мирный Донбасс вернулся в нормальную Украину, действительно независимую, думающую о своих экономических интересах и своих гражданах.