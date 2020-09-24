По ее словам, в каждой семье рано или поздно наступает кризис, однако некоторые выходят из него преображенными и с обновленной структурой семейных ролей, а другие «теряют все», подразумевая отношения с супругом.
«В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов: один переводится — "разрушение", второй — "шанс". Разрушение дает нам новый шанс!» — написала она.
Недавно в России разгорелся скандал вокруг звездной пары Наташи Королевой и Тарзана, которые заявили о краже из их квартиры драгоценностей на 5,2 миллиона рублей, а затем выяснилось, что одна из подозреваемых в краже якобы беременна от мужа Королевой.
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Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными,с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов один переводится Разрушение второй Шанс! Разрушение даёт нам новый шанс! #премьера на YouTube Наташа Королёва завтра в 12:00 #краснаяпомада #любовь #измена #ложь #сериал #жизнь @ninja_._music @kuchumova_selya @savkadesign @koroleva__ru