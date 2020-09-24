Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, чей супруг Сергей Глушко недавно изменил ей с двумя женщинами, 23 сентября в своем Instagram сделала первое публичное заявление в связи с обсуждаемой ситуацией

«Перетереть весь этот...»: Наташа Королева показала, как выпивает после измены мужа

«В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов: один переводится — "разрушение", второй — "шанс". Разрушение дает нам новый шанс!» — написала она.

Недавно в России разгорелся скандал вокруг звездной пары Наташи Королевой и Тарзана, которые заявили о краже из их квартиры драгоценностей на 5,2 миллиона рублей, а затем выяснилось, что одна из подозреваемых в краже якобы беременна от мужа Королевой.