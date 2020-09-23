Президент США Дональд Трамп объявил о вводе новых ограничений в отношении Кубы, сообщает РИА Новости 23 сентября

На мероприятии в честь ветеранов операции в бухте Кочинос в Белом доме Трамп сказал, что США ограничат импорт кубинского табака и алкоголя, а также запретят гражданам США находиться на территории, принадлежащей кубинским властям.

«Сегодня в рамках нашей продолжающейся борьбы с коммунизмом я объявляю, что Министерство финансов запретит американцам в их поездках останавливаться на территории, принадлежащей кубинским властям», — цитирует Трампа агентство.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон не снимет санкции в отношении Кубы «до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и не назначены свободные выборы».

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Операция в бухте Кочинос — военное вторжение США на Кубу в апреле 1961 года. Оно закончилось провалом: более сотни интервентов были убиты, свыше 1,2 тыс. человек сдались в плен кубинской армии.