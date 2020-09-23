На мероприятии в честь ветеранов операции в бухте Кочинос в Белом доме Трамп сказал, что США ограничат импорт кубинского табака и алкоголя, а также запретят гражданам США находиться на территории, принадлежащей кубинским властям.
«Сегодня в рамках нашей продолжающейся борьбы с коммунизмом я объявляю, что Министерство финансов запретит американцам в их поездках останавливаться на территории, принадлежащей кубинским властям», — цитирует Трампа агентство.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон не снимет санкции в отношении Кубы «до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и не назначены свободные выборы».
После своей победы на выборах главы государства в 2016 году Трамп изменил политику США в отношении Кубы и свернул начатый Обамой курс на нормализацию отношений между двумя странами.
Операция в бухте Кочинос — военное вторжение США на Кубу в апреле 1961 года. Оно закончилось провалом: более сотни интервентов были убиты, свыше 1,2 тыс. человек сдались в плен кубинской армии.