Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин подал документы для регистрации кандидатом в мэры Харькова. Об этом 23 сентября политик написал у себя в соцсетях

«Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы… Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков», — написал Добкин в Telegram. История клиники «Шарите»: от радистки Кэт до Навального и Кернеса, скандал с Тимошенко и чипсы для Ющенко © REUTERS, Michele Tantussi

Ранее в этот же день «Блок Кернеса-Успешный Харьков» на городской партконференции выдвинул кандидатом на пост мэра действующего градоначальника Геннадия Кернеса.

«Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах», — сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, обращаясь к участникам партконференции.

Сам Кернес в это время продолжает лечение от коронавируса в немецкой клинике «Шарите».