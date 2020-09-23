«Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы… Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков», — написал Добкин в Telegram.
Ранее в этот же день «Блок Кернеса-Успешный Харьков» на городской партконференции выдвинул кандидатом на пост мэра действующего градоначальника Геннадия Кернеса.
«Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах», — сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, обращаясь к участникам партконференции.
Сам Кернес в это время продолжает лечение от коронавируса в немецкой клинике «Шарите».