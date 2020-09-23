Совместные военные учения Fiction Urchin проходят уже несколько дней. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку специальных операций Великобритании.
Cамолеты пролетели над Днепром в Киеве достаточно низко, чтобы журналисты смогли снять их на видео и сфотографировать.
Как отмечает «РБК-Украина», CV-22B Osprey — это конвертопланы, то есть воздушные судна, сочетающие в себе отдельные преимущества самолета и вертолета.
Сьогодні о 12:30, біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра, помахайте рукою літакам #CV22B, що пролітатимуть над Києвом!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 23, 2020
Ви в цей час можна буде побачити польоти #MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами. pic.twitter.com/OgKUdeY2CM