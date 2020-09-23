Воздушные суда CV-22B Osprey пролетели над Киевом в рамках участия в совместных украино-американских учениях Fiction Urchin. Об этом 23 сентября сообщает посольство США на Украине, снимки американских самолетов также размещают у себя пользователи сети

Американская военная диковина приземлилась в Виннице © Facebook Ярослава Мазурца

Cамолеты пролетели над Днепром в Киеве достаточно низко, чтобы журналисты смогли снять их на видео и сфотографировать.

Как отмечает «РБК-Украина», CV-22B Osprey — это конвертопланы, то есть воздушные судна, сочетающие в себе отдельные преимущества самолета и вертолета.