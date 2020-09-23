Американская военная диковина приземлилась в Виннице
Американская военная диковина приземлилась в Виннице
© Facebook Ярослава Мазурца
Совместные военные учения Fiction Urchin проходят уже несколько дней. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку специальных операций Великобритании.

Cамолеты пролетели над Днепром в Киеве достаточно низко, чтобы журналисты смогли снять их на видео и сфотографировать.

Как отмечает «РБК-Украина», CV-22B Osprey — это конвертопланы, то есть воздушные судна, сочетающие в себе отдельные преимущества самолета и вертолета.    