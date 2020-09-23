Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пока не представляет собой какую-то масштабную политическую силу, но не исключено, что через 5-6 лет она займет свое место в политике. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

«Признаем Валдиса Пельша президентом Латвии» - белорусский эксперт о судьбе Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что новый кредит, как и ранее неоднократно предоставленные займы, предоставляется не Лукашенко, а Белоруссии, которая является «большим союзником» и «братской страной» для России.

«Тихановская пока не представляет из себя какую-то масштабную политическую силу, но не исключено, что через 5-6 лет она займет свое место в политике. Но тут вопрос не только в Тихановской. Такое мнение могут разделять десятки других политиков, которые к Лукашенко относятся крайне негативно и ориентируются на электорат, который тоже не любит Лукашенко», — считает эксперт.

Политолог отметил, что если белорусская оппозиция придет к власти, то либо из популизма, либо из идейных соображений они могут подвергнуть ревизии все предыдущие договоренности с Москвой, и могут отказаться возвращать долги, как это было в случае с Украиной.

Тем более, добавил Безпалько, что сам Лукашенко только рефинансирует эти долги и неспособен развивать экономику в рамках существующей модели, которая показала свою неэффективность.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.