Белоруссия признает Крым частью России тогда, когда в стране произойдут перемены. А эти перемены начались уже сегодня. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире интернет-канала ITON TV

Ищенко рассказал, признает ли Лукашенко российский Крым и введет ли российский рубль © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявлял, что «он бы воевал» за Крым, и отмечал, что у Киева не было «ни власти, ни желания» защищать полуостров.

Ранее признания Крыма не было происходило из-за того, пояснил эксперт, что президент Лукашенко придерживался политики многовекторности и заигрывал с Западом, но теперь этот период закончился.

«Непризнание Крыма Белоруссией почему было? Потому что это отвечало национальным интересам Белоруссии? Нет. Потому что это отвечало тому, что хочет белорусский народ? Нет. Это отвечало маневрам, флирту, который вел Лукашенко с Западом, вот и все. Флирт кончился», — считает Кедми.

Специалист добавил, что для самой Москвы не имеет принципиального значения, признает ли Белоруссия российский суверенитет над полуостровом, поскольку это не укрепляет Крым и не помогает России.

Однако, по его мнению, признание Крыма будет свидетельствовать о переменах в республике, которые уже начались.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.