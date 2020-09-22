На Украине начались масштабные военные учения
На Украине начались масштабные военные учения
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Учения проходят в районах побережья Азовского моря. Отрабатываются учебно-боевые задачи в различных условиях.

Также в режиме реального времени отрабатываются вопросы взаимодействия десантных, танковых, артиллерийских подразделений, подразделений ПВО отдельной бригады ДШВ во время подготовки и ведения тактических действий в различных видах общевойскового боя.

Кроме того проходят тренировки по организации взаимодействия с вертолетами армейской авиации Сухопутных войск и самолетами тактической авиации Воздушных сил ВСУ.    