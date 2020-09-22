Учения проходят в районах побережья Азовского моря. Отрабатываются учебно-боевые задачи в различных условиях.
Также в режиме реального времени отрабатываются вопросы взаимодействия десантных, танковых, артиллерийских подразделений, подразделений ПВО отдельной бригады ДШВ во время подготовки и ведения тактических действий в различных видах общевойскового боя.
Кроме того проходят тренировки по организации взаимодействия с вертолетами армейской авиации Сухопутных войск и самолетами тактической авиации Воздушных сил ВСУ.