Десантно-штурмовые войска ВСУ в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020» провели тренировку с британскими десантниками. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовой войск ВСУ

На Украине начались масштабные военные учения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также в режиме реального времени отрабатываются вопросы взаимодействия десантных, танковых, артиллерийских подразделений, подразделений ПВО отдельной бригады ДШВ во время подготовки и ведения тактических действий в различных видах общевойскового боя.

Кроме того проходят тренировки по организации взаимодействия с вертолетами армейской авиации Сухопутных войск и самолетами тактической авиации Воздушных сил ВСУ.