«За последние 5 лет количество уголовных производств за рейдерство возросло в 2,5 раза: с 290 дел в 2015 году до 786 в 2019 году, и тенденция на увеличение сохраняется. Только за 8 месяцев 2020 года открыто уголовное производство по 606 случаям, связанным с рейдерством», — говорится в сообщении.
В частности, ухудшается инвестиционная привлекательность и усложняется ведение бизнеса на Украине.
Также сообщается, что чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК — подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 открытого производства в суд пришло 262 дела, то есть 55%.