Количество уголовных производств за рейдерство возросло в два с половиной раза на Украине за последние пять лет. Об этом 22 сентября сообщило УНН

Херсонская агрокомпания обвинила депутата от партии Медведчука в рейдерском захвате © Facebook/Ілля Кива В частности, ухудшается инвестиционная привлекательность и усложняется ведение бизнеса на Украине. Также сообщается, что чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК — подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 открытого производства в суд пришло 262 дела, то есть 55%.