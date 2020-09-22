Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске сообщили о подозрении в приобретении и хранении боеприпасов без разрешения начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции. Об этом 22 сентября сообщается на сайте ведомства

Трое копов за два дня: названы причины нападений украинцев на полицейских © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

Силовики обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения. Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.