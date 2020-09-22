После задержания участников группировки в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели обыски в кабинетах руководства управления патрульной полиции.
Силовики обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения. Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).
В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.