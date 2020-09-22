Десять израильтян и гражданин Франции после празднования Рош ха-Шана пытались покинуть Украину с нарушением закона. Как сообщили 22 сентября в Госпогранслужбе, группу таких нарушителей задержали на границе Одесской области с Молдавией

Появились фото белорусско-украинской границы после ухода хасидов © Facebook, МВС України

«Пока пограничники проводили осмотр вещей в микроавтобусе, паломники развлекали их и себя танцами. Однако на решение пограничников это не повлияло: они передали материалы об административном нарушении в суд», — говорится в сообщении.

Теперь иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.