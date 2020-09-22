Появились фото белорусско-украинской границы после ухода хасидов
Появились фото белорусско-украинской границы после ухода хасидов
© Facebook, МВС України
Пограничники обнаружили микроавтобус, в котором находились 11 иностранцев. Они заявили, что документов не имеют, поскольку временно проживают в Умани, а сейчас едут на старинное кладбище. 

«Пока пограничники проводили осмотр вещей в микроавтобусе, паломники развлекали их и себя танцами. Однако на решение пограничников это не повлияло: они передали материалы об административном нарушении в суд», — говорится в сообщении.

Теперь иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.    