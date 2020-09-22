Польская государственная идеология выражается в словах «Великая Польша от моря до моря», рассказал в комментарии радио Sputnik Беларусь политический обозреватель Армен Гаспарян

Алексей Мухин: Уже очевидно, что Белоруссия без России не выживет в качестве полноценного государства © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В Белоруссии есть Брест и Гродно. И для польской идеологии — это важные реперные точки. И рано или поздно этот вопрос встанет. Целый ряд польских политологов мне лично говорили о том, что они не признают Брест и Гродно белорусскими землями. Они считают их временно отторгнутыми от "Великой Польши" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда сегодня Польша оказывает демонстративную поддержку белорусской оппозиции, меня интересует простой вопрос: а что взамен?» — рассказал Гаспарян.

Этот вопрос далеко не праздный, считает политолог, потому что в глобальной политике ничего не делается просто так.

«Если этот вопрос ставился в кулуарных беседах с белорусскими оппозиционерами, то становятся абсолютно понятными слова Александра Лукашенко о том, что соседние страны ведут откровенную деструкцию по отношению к Белоруссии», — считает Армен Гаспарян.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.