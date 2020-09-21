Как уточняется, митингующие обвиняли Россию в размещении войск у украинских границ, а украинские телеканалы в том, что они подконтрольны лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а посему стали инструментом влияния Российской Федерации на неокрепшее сознание украинских граждан.
«Пока Pocсия усиливает свои войска на границе с Укрaиной, пророссийские тeлеканалы готовят плацдарм для дальнейшего наступления врага внутри страны», — заявили в «Нацкорпусе».
Радикалы изготовили муляж бомбы, на котором был изображен логотип телеканала ZIK.
Кроме того, члены «Нацкорпуса» жгли файеры и размахивали партийными флагами. Полиция и Нацгвардия спокойно наблюдали за этим, не вмешиваясь.
Учения «Кавказ-2020» с участием около 80 тыс. человек проходит с 21 по 26 сентября на полигонах Южного военного округа — «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.