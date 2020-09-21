Примерно сотня боевиков украинской неонацистской партии «Национальный корпус» устроили в Киеве акцию протеста у офисов телеканалов NewsOne, ZIK и 112.Украина, приуроченную к началу российских военных учений «Кавказ-2020», пишет Интерфакс 21 сентября

Как уточняется, митингующие обвиняли Россию в размещении войск у украинских границ, а украинские телеканалы в том, что они подконтрольны лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а посему стали инструментом влияния Российской Федерации на неокрепшее сознание украинских граждан.

«Пока Pocсия усиливает свои войска на границе с Укрaиной, пророссийские тeлеканалы готовят плацдарм для дальнейшего наступления врага внутри страны», — заявили в «Нацкорпусе».

Центурионы Билецкого. На Украина родилась новая ультраправая организация © предоставлено автором

Кроме того, члены «Нацкорпуса» жгли файеры и размахивали партийными флагами. Полиция и Нацгвардия спокойно наблюдали за этим, не вмешиваясь.

Учения «Кавказ-2020» с участием около 80 тыс. человек проходит с 21 по 26 сентября на полигонах Южного военного округа — «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.