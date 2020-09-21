В германской политике еще существует прагматизм, и есть политики, которые утверждают, что Германия не может вводить санкции, от которых пострадает сама. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал немецкий политолог Александр Рар

Западные СМИ: У Германии есть очень веские причины не отказываться от «Северного потока-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Германия вместе с Европой станет недополучать газ, который она фактически уже зафрахтовала и ждала, разрушатся многие рабочие места, многие фирмы пострадают. Исходя из всего этого, мне кажется, серьезных санкций против России вводить не станут», — рассказал эксперт.

По его словам, по причине санкций, введенных из-за Украины шесть лет назад, страдают в большей степени Германия и Европа, а в меньшей — Россия.

«Поэтому жестких санкций я не ожидаю. Но начнут говорить (и Европа, и Россия, и Германия), что нужно сохранить свое лицо и чем-то ответить. Поэтому будут опять индивидуальные санкции, запреты на въезд в Европу определенных российских олигархов и людей, приближенных к Кремлю», — объяснил Александр Рар.

Немецкие политики, в том числе глава МИД Германии Хайко Маас, призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите».