Политолог напомнил, что если газопровод «Северный поток — 2» закрыть или недостроить, то нужно будет платить компенсации, в том числе немецким фирмам, которые вложили в него деньги.
«Германия вместе с Европой станет недополучать газ, который она фактически уже зафрахтовала и ждала, разрушатся многие рабочие места, многие фирмы пострадают. Исходя из всего этого, мне кажется, серьезных санкций против России вводить не станут», — рассказал эксперт.
По его словам, по причине санкций, введенных из-за Украины шесть лет назад, страдают в большей степени Германия и Европа, а в меньшей — Россия.
«Поэтому жестких санкций я не ожидаю. Но начнут говорить (и Европа, и Россия, и Германия), что нужно сохранить свое лицо и чем-то ответить. Поэтому будут опять индивидуальные санкции, запреты на въезд в Европу определенных российских олигархов и людей, приближенных к Кремлю», — объяснил Александр Рар.
Немецкие политики, в том числе глава МИД Германии Хайко Маас, призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите».