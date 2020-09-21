Идея выдвижения в мэры, рассказал Кивалов, принадлежит коллективам учебных заведений Одессы, которые он возглавляет, а также его однопартийцам.
«Съезд у нас уже был. Две недели назад. И на съезде мы приняли решение о том, что идем на выборы. Согласно действующему законодательству… Мы будем принимать участие и направили уведомление в ЦИК, отправили все документы в Минюст. Нужно город спасать. Извините, что я так говорю, но я планирую…», — сказал Кивалов.
Помимо самого Кивалова, от партии его имени будут выдвинуты кандидаты в депутаты различных советов.
О желании попасть в горсовет Одессы от Украинской морской партии объявил лидер комик-труппы «Маски» и народный артист Украины Георгий Делиев.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.
Сергей Кивалов — доктор юридических наук, профессор, автор 500 научных работ в области таможенного, морского права и проведения судебной и административной реформ.