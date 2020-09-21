По словам Жириновского, возможность «взять» Украину у России была еще шесть лет назад, но «кто-то испугался у нас в Министерстве обороны», хотя возможность, по мнению политика, еще не утрачена.
«На Украине нас ждут и хотят. Как только наши танки дойдут до Харькова, там вспыхнет восстание. Украина рядом с нами, Кубань, Ростовская область все примыкает, а тем более сейчас Белоруссия, можно с севера нанести удар, полностью взять. Чернигов — тишина, Сумы, там очень нас ждут», — сказал Жириновский.
То же самое, по его мнению, можно было сделать и с Грузией. Жириновский уверен, что Россия могла «там поставить войска», чтобы Грузия «никогда больше не мечтала ни о каком НАТО».
На вопрос ведущего, не начнется ли в таком случае мировая война, лидер ЛДПР ответил, что не начнется, потому что Запад просто не отреагирует на происходящее, потому что «они страшно боятся».