Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский завил о том, что как только русские войска войдут на Украину - там «вспыхнет восстание». Аналогичным образом политик предложил поступить с Грузией и Белоруссией, об этом он рассказал на днях в эфире стрима СоловьёвLive

По словам Жириновского, возможность «взять» Украину у России была еще шесть лет назад, но «кто-то испугался у нас в Министерстве обороны», хотя возможность, по мнению политика, еще не утрачена.

«На Украине нас ждут и хотят. Как только наши танки дойдут до Харькова, там вспыхнет восстание. Украина рядом с нами, Кубань, Ростовская область все примыкает, а тем более сейчас Белоруссия, можно с севера нанести удар, полностью взять. Чернигов — тишина, Сумы, там очень нас ждут», — сказал Жириновский.

Жириновский объяснил, почему Россия должна подогнать танки к границам Украины и Польши © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

На вопрос ведущего, не начнется ли в таком случае мировая война, лидер ЛДПР ответил, что не начнется, потому что Запад просто не отреагирует на происходящее, потому что «они страшно боятся».