Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, вскоре он может вернуться в Харьков. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Харьковского городского совета

«Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков», — говорится в сообщении.

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«Харьковский городской совет официально заявляет: такую ​​версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась», — подчеркнули в горсовете.

Ранее стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. По данным СМИ, на фоне инфекции у политика произошел инсульт. Его срочно доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите».