«Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков», — говорится в сообщении.
В горсовете также опровергли слухи, которые распространяются в Сети, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении коронавирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.
«Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась», — подчеркнули в горсовете.
Ранее стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. По данным СМИ, на фоне инфекции у политика произошел инсульт. Его срочно доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите».